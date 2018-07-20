Новикомбанк начал финансирование проекта «Энергосервис»

Новые приборы учета в Ярославской области начнут запускаться в промышленную эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года. Данные о фактическом потреблении электроэнергии в автоматизированном режиме будут поступать в единый центр сбора данных. Это позволит выявить небаланс в распределительных сетях по величине отпуска электроэнергии в сеть и полезного отпуска электроэнергии потребителям, что, в свою очередь, позволит локализовать места хищения и снизить величину коммерческих потерь.

Исполнителем контракта и поставщиком оборудования выступает холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех.

«Установка приборов учета в рамках программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «Россети» — часть масштабного проекта Ростеха и «Россетей» по цифровизации электросетевого комплекса России . Внедрение «умных» технологий и «интернета вещей» призвано повысить энергоэффективность отрасли, качество услуг сетевых предприятий и, соответственно, качество жизни граждан, для которых внедряемые сервисы будут очень удобны. Проект реализуется в рамках утвержденной Госпрограммы энергосбережения, реализация которой позволит сэкономить более 630 млрд киловатт-часов электроэнергии до 2020 года», — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Ранее в рамках ПМЭФ-2018 Новикомбанк и холдинг «Швабе» подписали договор об организации финансирования проекта «Энергосервис». Общий объем финансирования энергосервисных контрактов с использованием кредитных средств Новикомбанка составит около 5 млрд рублей.