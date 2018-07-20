Центр развития перспективных технологий представил систему цифровой маркировки

В настоящий момент не существует единого решения по маркировке разных категорий товаров, и это значительно усложняет работу бизнеса. «Для маркировки алкоголя, меха, молочной продукции используются разные системы. ЦРПТ в свою очередь участвует в пилотах по табаку, обуви и лекарствам. С 2019 года в нашу систему войдут еще десять категорий товаров. Мы готовы расширить количество товарных групп. Система „Честный ЗНАК“ легко масштабируется на новые рынки и позволяет делать это с минимальными затратами для бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы в горизонте трех-пяти лет у товаров, продаваемых в розничных сетях, был единый уникальный цифровой код, объединяющий маркировку и штрих-код, а не два или три кода, как сейчас. Он должен позволять проводить и отслеживать все операции в логистике, рознице и на кассовом устройстве», — рассказал Андрей Кириллов.

Формат государственно-частного партнерства позволит реализовывать проекты в любых отраслях без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Преимущества от перехода к маркировке почувствуют все: покупатель, бизнес и государство. Система «Честный ЗНАК» позволит повысить прозрачность на товарных рынках и снизить долю контрафакта, на смену которому придет легальная и качественная продукция.

«Потребители смогут получать информацию о легальности товара и сообщать о нарушениях в надзорные органы через мобильное приложение. В нем используется геймификация и кэшбэк, то есть система даст возможность еще и экономить на покупках», — добавил операционный директор ЦРПТ.

Андрей Кириллов также рассказал о Национальном каталоге товаров, который является важной частью системы «Честный ЗНАК». Он впервые будет содержать информацию обо всех товарах на рынке, эти данные будут унифицированы, а бесплатный и свободный доступ к ним получат все участники товарооборота.

«На сегодняшний день на рынке нет платформ, выполняющих все заложенные в Национальном каталоге функции. Мы выступаем за то, чтобы к его созданию присоединялись другие участники рынка, разработчики программных продуктов. Только так мы сможем сделать удобное для всех решение», — подчеркнул Андрей Кириллов.