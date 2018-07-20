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Видео: в Нижнем Новгороде прошла госприемка новейшей военной техники
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Видео: в Нижнем Новгороде прошла госприемка новейшей военной техники 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Минобороны РФ состоялся единый день приемки военной продукции. Предприятия, выполняющие оборонзаказ, представили свои передовые разработки.
В общей сложности, по словам министра обороны Сергея Шойгу, предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска более шестисот единиц вооружения.
— Вооруженные Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, авиационное вооружение, средства связи и боеприпасы, — отметил глава Минобороны.
В частности, госприемка прошла в Нижнем Новгороде. Завод «Военно-промышленной компании» показал радиолокационные станции «Небо-У» «П-18» и новейшие БТР-82А.
— Мы учли пожелания наших заказчиков, бойцов, и в частности 82 А — это первая серийная боевая машина, которая поставляется в наши ВС в штатной комплектации, в которой имеется кондиционер. Появляются различные технические моменты, которые с появлением новых технологий можно использовать. И это повышает надежность машин, — рассказали на заводе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, космические войска России впервые в истории получили лазерное оружие.
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