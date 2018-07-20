Видео: в Нижнем Новгороде прошла госприемка новейшей военной техники

Минобороны РФ состоялся единый день приемки военной продукции. Предприятия, выполняющие оборонзаказ, представили свои передовые разработки.

В общей сложности, по словам министра обороны Сергея Шойгу , предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска более шестисот единиц вооружения.

— Вооруженные Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, авиационное вооружение, средства связи и боеприпасы, — отметил глава Минобороны.

В частности, госприемка прошла в Нижнем Новгороде. Завод «Военно-промышленной компании» показал радиолокационные станции «Небо-У» «П-18» и новейшие БТР-82А.

— Мы учли пожелания наших заказчиков, бойцов, и в частности 82 А — это первая серийная боевая машина, которая поставляется в наши ВС в штатной комплектации, в которой имеется кондиционер. Появляются различные технические моменты, которые с появлением новых технологий можно использовать. И это повышает надежность машин, — рассказали на заводе.