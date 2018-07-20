Он устал от беспорядка своего старого отца, но затем его 4-летний сын сказал эти слова!

Хрупкий старик переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку.

Руки старика дрожали, зрение было размыто, и шаг его дрогнул. Семья обедала вместе за столом. Но, дрожащие руки пожилого дедушки и слабое зрение затрудняли прием пищи — горох скатился с ложки на пол. Когда он схватил стакан, молоко пролилось на скатерть.

Зять и невестка стали раздражаться беспорядком.

«Мы должны что-то сделать с отцом, — сказал сын — было достаточно его пролитого молока, шумной еды и еды на полу.»

Итак, муж и жена поставили небольшой столик в углу. Там дедушка ел один, а остальные члены семьи наслаждались ужином вместе.

Так как дедушка разбил пару тарелок, еду ему подавали в деревянной миске! Когда семья смотрела в сторону деда, иногда у него была слеза в глазах, от сидения в одиночестве. Тем не менее, единственные слова, которые пара имела для него, были резкие увещевания, когда он уронил вилку или пролил пищу.

4-летний ребенок смотрел все это молча.

Однажды вечером перед ужином отец заметил, что его сын играет на полу с деревянными обрывками. Он сладко спросил ребенка:

«Что ты делаешь?»

Так же сладко, как мальчик ответил:

«О, я делаю небольшую миску для тебя и мамы, чтобы сыпать вашу пищу, когда я вырасту. Четырехлетний ребенок улыбнулся и вернулся к работе.»

Слова настолько поразили родителей, что они потеряли дар речи. Потом слезы потекли по их щекам. Хотя ни слова не было сказано, оба знали, что нужно делать.

В тот вечер муж взял папу за руку и мягко повел его обратно к семейному столу. До конца своих дней он ел каждый обед с семьей. И, по какой-то причине ни муж, ни жена, казалось, уже не заботились о том, что упала вилка, пролилось молоко или испачкалась скатерть.

Мораль: что посеешь, то и пожнешь. Независимо от ваших отношений с родителями, вы будете скучать по ним, когда они уйдут из вашей жизни.