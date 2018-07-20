Жертвами «тонущих гробов» в США за два десятилетия стали 39 человек

За последние 20 лет в происшествиях, связанных с плавающими автобусами, которые называют «тонущими гробами», на территории Соединенных Штатов погибло не меньше 39 человек; последний случай в Миссури стал лишь вершиной айсберга, сообщает CNN

Плавающие транспортные средства передвигаются по суше и воде и являются популярными туристическими достопримечательностями во многих городах США, но несчастные случаи в воде и за ее пределами снизили их популярность и заставили некоторые компании закрыть свой бизнес, сообщает CNN.

Джеффри Гудман, который представлял интересы людей, пострадавших в прошлых происшествиях с плавающими автобусами, уверен, что такие суда должны быть запрещены, так как «это смертельные ловушки и тонущие гробы», «они опасны на суше и на воде».

Вот краткий обзор смертельных происшествий с участием плавающих автобусов:

В этом году в Миссури семнадцать человек погибли после того, как плавающий автобус, перевозивший 31 пассажира, перевернулся и затонул во время сильной грозы на озере Тэйбл-Рок. В 2016 году плавающий автобус сбил женщину на шоссе в Бостоне, передвигавшуюся на мотороллере.

Еще пять человек погибли в 2015 году в Сиэтле, где прогулочный плавающий автобус столкнулся с туристическим. В том же году в Филадельфии плавающий автобус сбил женщину, переходившую улицу на красный свет светофора. За пять лет до этого в этом же штате огромная буксируемая баржа зацепила плавающий автобус, в результате погибли два венгерских студента.

Кроме того, в 1999 в Арканзасе погибли 13 человек, когда плавающий автобус зачерпнул воды и затонул.

Напомним, в пятницу в американском штате Миссури на озере Тэйбл-Рок в результате опрокидывания туристической лодки погибли 17 человек.