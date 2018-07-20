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Жертвами «тонущих гробов» в США за два десятилетия стали 39 человек
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Жертвами «тонущих гробов» в США за два десятилетия стали 39 человек 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
За последние 20 лет в происшествиях, связанных с плавающими автобусами, которые называют «тонущими гробами», на территории Соединенных Штатов погибло не меньше 39 человек; последний случай в Миссури стал лишь вершиной айсберга, сообщает CNN.
Плавающие транспортные средства передвигаются по суше и воде и являются популярными туристическими достопримечательностями во многих городах США, но несчастные случаи в воде и за ее пределами снизили их популярность и заставили некоторые компании закрыть свой бизнес, сообщает CNN.
Джеффри Гудман, который представлял интересы людей, пострадавших в прошлых происшествиях с плавающими автобусами, уверен, что такие суда должны быть запрещены, так как «это смертельные ловушки и тонущие гробы», «они опасны на суше и на воде».
Вот краткий обзор смертельных происшествий с участием плавающих автобусов:
В этом году в Миссури семнадцать человек погибли после того, как плавающий автобус, перевозивший 31 пассажира, перевернулся и затонул во время сильной грозы на озере Тэйбл-Рок. В 2016 году плавающий автобус сбил женщину на шоссе в Бостоне, передвигавшуюся на мотороллере.
Еще пять человек погибли в 2015 году в Сиэтле, где прогулочный плавающий автобус столкнулся с туристическим. В том же году в Филадельфии плавающий автобус сбил женщину, переходившую улицу на красный свет светофора. За пять лет до этого в этом же штате огромная буксируемая баржа зацепила плавающий автобус, в результате погибли два венгерских студента.
Кроме того, в 1999 в Арканзасе погибли 13 человек, когда плавающий автобус зачерпнул воды и затонул.
Напомним, в пятницу в американском штате Миссури на озере Тэйбл-Рок в результате опрокидывания туристической лодки погибли 17 человек.
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