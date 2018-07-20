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Team Kinguin покинула Europe Minor Championship — London 2018. TaZ впервые пропустит мейджор
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Team Kinguin покинула Europe Minor Championship — London 2018. TaZ впервые пропустит мейджор 

CyberSport.ru 39 минут назад
Team Kinguin проиграла второй матч подряд в групповом этапе Europe Minor Championship — London 2018 и покинула чемпионат. Капитан команды Виктор TaZ Войтас впервые за карьеру не выступит на major-турнире по CS:GO. Kinguin начала турнир с поражения от Sprout, которая позднее заработала первую путёвку в плей-офф. После этого польский коллектив уступил Red Reserve на Cache (12:16), довёл счёт на Dust2 до 15:6, но проиграл все маппоинты. Шведы взяли карту по итогам первого овертайма (19:17). Поляки отдают последний маппоинт в ситуации 5v2:
Red Reserve сразится с Ninjas in Pyjamas за последний слот в плей-офф. Серия до двух побед начнётся в 23:30 мск. Группа B:
TaZ участвовал во всех предыдущих мейджорах по CS:GO с пятёркой Virtus.pro. Команда выиграла EMS One Katowice 2014 и заняла второе место на The ELEAGUE Major 2017. В марте 2018 года VP продала контракт Таза Team Kinguin. Europe Minor Championship — London 2018 проходит с 19 по 22 июля. Участники разыгрывают две путёвки в предварительную стадию мейджора и $50 тыс.
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