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Секреты красоты Ким Кардашьян, которые ты точно не знал!
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Секреты красоты Ким Кардашьян, которые ты точно не знал! 

Peopletalk 44 минуты назад
Фото: Peopletalk
В 2016-м году Ким Кардашьян (37) выпустила собственное приложение KIM KARDASHIAN WEST APP.
И в одной из недавних статей в своем приложении Ким поделилась с пользователями 11 секретами красоты, которые, как утверждает звезда, «мы никогда о ней не знали».
Так, она рассказала, что если бы могла использовать только один бьюти-продукт до конца своей жизни, то это было бы увлажняющее масло для лица Anastasia Beverly Hills Hydrating Face Oil, а лучшим антивозрастным средством Ким считает крем для глаз La Mer The Eye Concentrate.
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Самое дешевое средство в ее косметичке — Olay Regenerist Cream, а самое дорогое — Guerlain Orchidée Impériale The Cream.
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А вот совет, который она даст своим детям, когда они подрастут — «использовать защиту от солнца». «Я жалею, что сама не следовала этому совету, когда была моложе», — признается Ким.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sekrety-krasoty-kim-kardashyan-kotorye-ty-tochno-ne-znal/
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