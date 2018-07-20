В Архангельском аэропорту ремонтируют взлётно-посадочную полосу

самолетам ремонт не мешает, работы все идут ночью

В Аэропорту Архангельск начали менять плиты на взлётно-посадочной полосе и рулёжных дорожках. Пассажирам беспокоиться не стоит, ремонт не помешает самолетам, так как все работы идут ночью. Завершить их планируют в конце октября, сообщают в областном правительстве.

— Эти работы мы проводим в рамках комплексной модернизации всего аэропортового комплекса, — прокомментировал начало ремонта генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян . — Задача достаточно масштабная. Последний раз замена плит на полосе производилась более тридцати лет назад, но далеко не в тех объёмах, что сегодня.

Аэропорту в этом году исполнилось 55 лет, но пока юбиляр не может похвастаться идеальным внешним видом. Особенно граждан расстраивает терминал для международных вылетов и зона парковки. Зону для стоянки машин обещают сделать до конца этого года. Зону парковки не благоустравиали с 1963 года. На проблему организации движения в районе аэропорта уже обращали внимание областные депутаты и полиция.