В двух словах: Массовые баны в Steam, ремастер Morrowind не нужен и прочее

* Разработчики продающихся в Steam игр регулярно банят игроков за различные нарушения. Если взглянуть на график, то ежедневно баны получают примерно 15-25 тысяч человек, хотя иногда бывают всплески и до 40+ тысяч. А вот VAC (Valve Anti-Cheat) отправляет народ в «баню» куда умереннее. Однако вчера-позавчера система неожиданно рассвирепела и забанила почти 90 тысяч человек — прямо скажем, получился рекордный размах репрессий. Вот только непонятно, в каких играх и за что — график данную информацию не показывает.

* 24 июля Ghost Recon Wildlands получит очередную порцию бесплатного контента, озаглавленную Special Operations 2. Порция получается весьма нехилой: игроков, во-первых, ждет особо хардкорный режим «Призрак» (Ghost Mode). В нем если подстреленному игроку не будет оказана помощь, то он окончательно умрет, и его прогресс обнулится. И также будут другие ограничения: можно вооружиться только одним главным и одним вспомогательным стволом, при перезарядке оставшиеся в стволе патроны пропадут, появится «дружественный огонь», и к тому же игроки получат возможность проходить игру соло, без помощи ботов. А во-вторых, появится куча всего нового и интересного в PvP: два новых класса, две новые карты, зрительский режим, новый индикатор прогресса в табеле о рангах и всякие социальные штучки, вроде эмоутов и победных поз.

* Еще одна игра Frontier Developments стала хитом — продажи Jurassic World Evolution перевалили за миллион копий. Причем результат был достигнут чуть больше чем за месяц. До этого в недавнем прошлом «миллионерами» стали Elite: Dangerous и Planer Coaster. Что еще любопытно, согласно расчетам, более половины покупателей игры являются пользователями ПК. Что, в принципе, не удивительно — на компьютерах различные менеджеры всегда были весьма популярны. А тут не только менеджер, но еще и про динозавров.

* В уже упоминавшемся нами сегодня интервью сайту The Guardian главный по играм в Bethesda Тодд Ховард затронул еще одну интересующую игроков тему — ремастер Morrowind. И опять лучше бы он эту тему не затрагивал. Потому что ничего приятного желающие улучшенной The Elder Scrolls 3 не услышали — Тодд считает, что игре ремастер не нужен, и ее нынешний устаревший вид является одним из элементов ее шарма. А если Тодд так считает, то вряд ли будет по-другому.