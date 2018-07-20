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Израиль предостерег ХАМАС от попыток отвечать на удары по Газе
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Израиль предостерег ХАМАС от попыток отвечать на удары по Газе 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предостерег правящее в секторе Газа движение ХАМАС от попыток отвечать на бомбардировки его объектов ракетными обстрелами еврейского государства.
После начала бомбежек, ставшим ответом на некий «серьезный инцидент» на границе, военные засекли запуск трех ракет с территории анклава, две из которых были перехвачены.
"Если ХАМАС продолжит ракетный огонь, результат для них будет гораздо тяжелее, чем они думают. Вся ответственность за разрушения и гибель людей ляжет на ХАМАС", — цитирует пресс-служба военного ведомства разговор Либермана со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым.
Нападение со стороны палестинцев, произошедшее в районе 17.00 мск, израильтяне называют спусковым крючком нынешней эскалации, которая уже вылилась в удары по объектам боевиков с применением танков и авиации.
"Это очень серьезный инцидент, который мы не можем оставить без ответа… Не мы сделали первый выстрел, мы подверглись нападению", — сказал на брифинге для журналистов официальный представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Он отказался сообщать подробности происшествия, предложив дожидаться разрешения военной цензуры на публикацию.
С палестинской стороны жертвами ответных ударов стали по меньшей мере три человека. По словам Конрикуса, все они являются боевиками ХАМАС. Он заявил, что армия готова к любым сценариям дальнейшего развития событий, но не заинтересована в эскалации.
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