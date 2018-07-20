Израиль предостерег ХАМАС от попыток отвечать на удары по Газе

После начала бомбежек, ставшим ответом на некий «серьезный инцидент» на границе, военные засекли запуск трех ракет с территории анклава, две из которых были перехвачены.

"Если ХАМАС продолжит ракетный огонь, результат для них будет гораздо тяжелее, чем они думают. Вся ответственность за разрушения и гибель людей ляжет на ХАМАС", — цитирует пресс-служба военного ведомства разговор Либермана со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым

Нападение со стороны палестинцев, произошедшее в районе 17.00 мск, израильтяне называют спусковым крючком нынешней эскалации, которая уже вылилась в удары по объектам боевиков с применением танков и авиации.

"Это очень серьезный инцидент, который мы не можем оставить без ответа… Не мы сделали первый выстрел, мы подверглись нападению", — сказал на брифинге для журналистов официальный представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус

Он отказался сообщать подробности происшествия, предложив дожидаться разрешения военной цензуры на публикацию.

С палестинской стороны жертвами ответных ударов стали по меньшей мере три человека. По словам Конрикуса, все они являются боевиками ХАМАС. Он заявил, что армия готова к любым сценариям дальнейшего развития событий, но не заинтересована в эскалации.