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16 брошенных и разукомплектованных автомобилей выявлено в Сормовском районе
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16 брошенных и разукомплектованных автомобилей выявлено в Сормовском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, четыре автомобиля были перемещены муниципалитетом, а шесть — владельцами транспортных средств. В отношении шести машин сотрудниками правоохранительных органов ведутся процедуры установления владельцев
20 июля, в пятницу, на улице Островского был эвакуирован брошенный и разукомплектованный автомобиль «Волга», оставленный рядом детским садом. Ранее в адрес районной администрации поступали многочисленные звонки жителей относительно этого автохлама.
«Брошенный во дворах транспорт, во-первых, создает террористическую опасность, а, во-вторых, повышает риск травмирования детей. В летний период на улицах много ребят и таким никому ненужным старым машинам не место с детским садом», — пояснили сотрудники управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района.
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