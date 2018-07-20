16 брошенных и разукомплектованных автомобилей выявлено в Сормовском районе

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, четыре автомобиля были перемещены муниципалитетом, а шесть — владельцами транспортных средств. В отношении шести машин сотрудниками правоохранительных органов ведутся процедуры установления владельцев

20 июля, в пятницу, на улице Островского был эвакуирован брошенный и разукомплектованный автомобиль «Волга», оставленный рядом детским садом. Ранее в адрес районной администрации поступали многочисленные звонки жителей относительно этого автохлама.

«Брошенный во дворах транспорт, во-первых, создает террористическую опасность, а, во-вторых, повышает риск травмирования детей. В летний период на улицах много ребят и таким никому ненужным старым машинам не место с детским садом», — пояснили сотрудники управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района.