33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ отметил 90-летие со дня образования

В торжествах приняли участие начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов , представители Центрального военного округа, ветераны и общественные деятели, юнармейцы.

В них приняли участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов, член Совета Федерации Людмила Бокова , представители Центрального военного округа и правительства Саратовской области, ветераны и общественные деятели, юнармейцы, жители города.

Гости осмотрели социальную инфраструктуру военного городка, ознакомились с условиями обучения школьников, посетили музей гарнизона, встретились с юнармейцами.

В доме офицеров гарнизона состоялось торжественное собрание, в ходе которого сотрудникам института были вручены медали, грамоты и ценные подарки за успехи в научно-исследовательской деятельности.

На полигоне были проведены показные учения с выполнением боевых стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в разработке которых принимали участие представители института.

Завершились мероприятия праздничным концертом с участием звезд российской эстрады.

Кульминацией торжеств стал салют.