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33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ отметил 90-летие со дня образования
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33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ отметил 90-летие со дня образования 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжествах приняли участие начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов, представители Центрального военного округа, ветераны и общественные деятели, юнармейцы.
В Саратовской области на базе Шиханского гарнизона прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации (далее — института).
В них приняли участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов, член Совета Федерации Людмила Бокова, представители Центрального военного округа и правительства Саратовской области, ветераны и общественные деятели, юнармейцы, жители города.
Гости осмотрели социальную инфраструктуру военного городка, ознакомились с условиями обучения школьников, посетили музей гарнизона, встретились с юнармейцами.
В доме офицеров гарнизона состоялось торжественное собрание, в ходе которого сотрудникам института были вручены медали, грамоты и ценные подарки за успехи в научно-исследовательской деятельности.
На полигоне были проведены показные учения с выполнением боевых стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в разработке которых принимали участие представители института.
Завершились мероприятия праздничным концертом с участием звезд российской эстрады.
Кульминацией торжеств стал салют.
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