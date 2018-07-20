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В Северокавказском регионе за полгода ликвидировали 30 террористов
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В Северокавказском регионе за полгода ликвидировали 30 террористов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
30 участников незаконных вооруженных бандформирований ликвидированы на Северном Кавказе в первом полугодии 2018 года, сообщили «Интерфаксу» в Росгвардии.
Объединенная группировка во взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе за прошедшие полгода провела более 40 спецопераций, свыше 200 специальных и 700 профилактических мероприятий.
Северный Кавказ включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу (по которой проходит государственная граница России). Это самый густонаселенный регион Российской Федерации. Общая численность проживающих в России представителей северокавказских народов, установленная в ходе переписи населения 2002 года — около 6 миллионов человек. Площадь 258,3 тыс. км² (1,5% площади страны).
На территории Северного Кавказа расположены 7 республик: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан и 2 края (Краснодарский край и Ставропольский край), входящие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
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