В Росгвардии заявили о проведении более 40 спецопераций на Северном Кавказе за полгода 

Росгвардия в первом полугодии 2018 года провела более 40 специальных операций на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На Северном Кавказе в первом полугодии 2018 года было проведено более 40 специальных операций, свыше 200 специальных и 700 профилактических мероприятий», — приводятся слова первого заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова.
За указанный период нейтрализовано более 30 участников бандгрупп.
Отмечается, что в ходе проведённых мероприятий было изъято 140 единиц стрелкового оружия, 59 тыс. боеприпасов, а также большое количество взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что на Кавказе в 2017 году были ликвидированы 78 боевиков.