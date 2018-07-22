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Джонсон вышел в финал турнира в Ньюпорте, где сыграет с Раманатаном
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Джонсон вышел в финал турнира в Ньюпорте, где сыграет с Раманатаном 

Чемпионат.com 1 час назад
Американец Стив Джонсон (3) в двух сетах обыграл испанца Марселя Гранольерс-Пуйоля в полуфинале травяного турнира в Ньюпорте (США) — 6:3, 6:3. По личным встречам Стив повёл со счётом 3-0.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. Джонсон 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Гранольерс-Пуйоля 3 эйса и 6 двойных. Брейк-пойнтов у испанца не было.
За титул Джонсон поспорит с представителем Индии Рамкумаром Раманатаном, который в полуфинале победил американца Тима Смычека.
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