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«Предел мечтаний любого мужчины»: снимок Ходченковой в купальнике собрал восторженные отзывы поклонников
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«Предел мечтаний любого мужчины»: снимок Ходченковой в купальнике собрал восторженные отзывы поклонников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Узнать в современной Светлана Ходченковой ее героиню в фильме «Благославите женщину», который ее прославил, практически не возможно. С тех времен артистка сильно изменилась. В первую очередь, она сильно похудела. Но в отличие от многих своих коллег по цеху она демонстрирует не изможденное тело, а подтянутую фигуру, стальной пресс и ягодицы.
Сейчас артистка отдыхает в Испании. Она делится снимками, на которых запечатлена в мини-шортах, майках на тонких бретелях, а также в бикини. Ходченкова находится в отличной форме, от которой дух захватывает. Поклонники оставляют ей на странице в микроблоге восторженные комментарии.
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"Света, ты предел мечтаний любого мужчины!", «Вы очень красивая, сексуальная, стройная!», «Русская Николь Кидман», — пишут Светлане на странице.
В начале месяца артистка отдыхала в Тбилиси. Кто составляет компанию ей в поездках — она не раскрывает. Светлана вообще старается не демонстрировать свою личную жизнь напоказ. Известно, что у актрисы давний роман с бизнесменом. Он даже делал ей предложение, а Светлана даже отвечала согласием, но до загса они так и не дошли.
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