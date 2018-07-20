«Предел мечтаний любого мужчины»: снимок Ходченковой в купальнике собрал восторженные отзывы поклонников

Узнать в современной Светлана Ходченковой ее героиню в фильме «Благославите женщину», который ее прославил, практически не возможно. С тех времен артистка сильно изменилась. В первую очередь, она сильно похудела. Но в отличие от многих своих коллег по цеху она демонстрирует не изможденное тело, а подтянутую фигуру, стальной пресс и ягодицы.

Сейчас артистка отдыхает в Испании . Она делится снимками, на которых запечатлена в мини-шортах, майках на тонких бретелях, а также в бикини. Ходченкова находится в отличной форме, от которой дух захватывает. Поклонники оставляют ей на странице в микроблоге восторженные комментарии.

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"Света, ты предел мечтаний любого мужчины!", «Вы очень красивая, сексуальная, стройная!», «Русская Николь Кидман», — пишут Светлане на странице.