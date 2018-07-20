Проектировщики обсудили перспективы BIM-моделирования на Всероссийском форуме в Саратове

19-20 июля в Саратове по инициативе научно-производственного альянса (НПА) RUBEZH прошел первый Всеросcийский форум «IT-решения в проектировании».

Ключевую идею форума организаторы сформулировали как «Развитие возможностей инженеров-проектировщиков через усиление IT-инструментария в технологиях проектирования».

Цель форума — сформулировать обобщенное мнение отраслевого сообщества по таким темам, как применение новейших IT-технологий для повышения эффективности работы проектных организаций, совершенствование технологий управления процессами проектирования. Мероприятие также предполагает активный обмен практическим опытом между ведущими проектными группами и компаниями.

В первый день площадкой форума стала штаб-квартира альянса, программу мероприятия открыло знакомство гостей и участников с историей НПА RUBEZH, его производственными площадками и продуктовыми направлениями. Посещение производственных подразделений и новых строящихся цехов, испытательных лабораторий и конструкторских бюро, инжинирингового, учебного и логистического центров, открыло участникам компанию с новой стороны. Гости познакомились с непосредственными создателями продукции, со специалистами, отвечающими за производство и обеспечение качества, за проектно-техническую поддержку.

Конференциальная часть программы открылась презентацией ключевых трендов развития систем безопасности, представленных как с точки зрения производителя, так и глазами заказчика.

Одним из наиболее обсуждаемых выступлений, стала презентация решений от НПА «RUBEZH». Руководитель технического отдела ТД «Рубеж» Сергей Дьяченко подробно рассказал о новинках альянса. В частности, был представлен извещатель с двойным оптическим сенсором Rubezh ИП 212-164 ПРОТ. R3 (устройство дает сработку на черный дым, гарантирует высокую скорость срабатывания при пожаре и сводит к минимуму вероятность ложных срабатываний).

Руководитель отдела продвижения ТД «Рубеж» Анастасия Кондрич изложила взгляд компаний альянса на современные тренды в отрасли проектирования, технический директор Rvi Group Игорь Аверченко рассказал об инструментах работы с системами видеонаблюдения, а генеральный директор компании SONAR Иван Федоров продемонстрировал обзор сервисов по созданию систем оповещения и управления эвакуацией и рассказал о флагманах продуктовой линейки (Sonar Cable Kit и Sonar Rack, а также мультифункциональные и распределенные системы, использующие специальные версии устройств оповещения, конференц-связи и музыкальной трансляции).

Второй день деловой программы форума «IT-решения в проектировании» организаторы посвятили обзору компетенций и практик применения BIM-моделирования в России . С докладами выступили представители компаний и организаций, в которых уже внедрены инструменты информационного моделирования и проектирования в 3D.

Среди 12 выступлений в деловой программе наибольший интерес у аудитории вызвали следующие спикеры:

Елена Колосова, вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по развитию ООО «К4» — с докладом «Зконотворчество в РФ и проблематика в сфере информационного моделирования за рубежом» (предпосылки и законотворчество в области BIM в России, европейский опыт законотворчества в области BIM/ суть и специфика внедрения технологии BIM для инвестиционно-строительной области); Светлана Пархоменко, руководитель отдела информационных технологий компании «Метрополис» — с докладом «Особенности использования инструментов информационного моделирования при проектировании слаботочных систем» (стандартные и специальные инструменты на платформе Revit для решения слаботочных систем, особенности создания оборудования противопожарной защиты на платформе Revit). Иван Сухих , основатель бюро «Параметрика» — с докладом о стандартах девелоперского продукта (проблемы девелоперских проектов жилья, что такое продуктовая стратегия, история разработки продуктовых стандартов) Алексей Семин , директор по развитию ООО «СибТехПроект» — доклад «ИШЬю Современное проектирование. Будущее проектирования» (изменение структуры и процессов под воздействием перехода к информационному моделированию, сквозные бизнес-процесс, система девелоперского продукта и роботизация, автобалансировка загрузки проектной компании) Юрий Носов , специалист отдела САПР компании «ПСС Грайтек» — «Введение в процессы информационного моделирования» (области использования BIM, отличия работы CAD и BIM/ возможности и результаты применения BIM) Борис Романов , директор ООО «ИЦ СпецПожПроект» — «Состояние современного рынка проектирования» проектировщик как целевая аудитория для производителей, смена поколений проектировщиков — переход от проектирования к моделированию). Дмитрий Крюков , руководитель проектного направления, разработчик программного комплексаRubezhCAD — «Инструменты оптимизации проектирования» (методы увеличения производительности, LIPS как инструмент решения проблем в проектировании, программные продукты как средство для автоматизации рутинных процессов и увеличения качества продукции)

Форум «IT-решения в проектировании» входит в программу юбилейных мероприятий НПА RUBEZH. Альянс отметил свое 30-летие под девизом «Эволюция 3.0».

Городами проведения партнерских форумов, помимо Саратова, стали Москва Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В плане на 2018 год — Казань Екатеринбург и другие.

Партнерами Всероссийского форума проектировщиков выступили Национальная палата инженеров, компании Metropolis, «ПСС Грайтек», IBIM.

Участниками форума стали специалисты более 50 компаний и организаций, в том числе — Группа ПИК Русгидро , Гражданпроект, Прикампромпоект, Кавказкурортпроект, Севкавнипиагропром, Камстройпроект.

Журнал RUБЕЖ выступает информационным партнером юбилейной программы «Эволюция 3.0»