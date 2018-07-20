Комплекс упражнений: Убираем жировые складки внизу живота 

Все ещё пытаешься похудеть в нижней части живота? Это не так то просто. Особенно эта проблема актуальна для женщин, которые только родили.
Здесь стоит задача не только убрать жировые отложения, но и подтянуть мышцы нижнего пресса. Именно эта часть живота является самой ослабленной у большинства людей!
Какие упражнения помогут вам похудеть в нижней части живота
Обратные скручивания
Подъем ноги назад из положения стоя в планке.
Скалолаз с подгибанием ног Поднятие и опускание ног с положения лежа.
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