Комплекс упражнений: Убираем жировые складки внизу живота

Все ещё пытаешься похудеть в нижней части живота? Это не так то просто. Особенно эта проблема актуальна для женщин, которые только родили.

Здесь стоит задача не только убрать жировые отложения, но и подтянуть мышцы нижнего пресса. Именно эта часть живота является самой ослабленной у большинства людей!

Какие упражнения помогут вам похудеть в нижней части живота

Обратные скручивания

Подъем ноги назад из положения стоя в планке.

Скалолаз с подгибанием ног Поднятие и опускание ног с положения лежа.

Заинтересованы похудеть? Тогда смотрите более подробную тренировку для нижней части живота. Гарантируем, что вы сбросите лишние сантиметры в этой зоне очень быстро. Заниматься можно не выходя из дома!