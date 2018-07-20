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СМИ: Более 150 оставшихся в России без билетов и средств нигерийских болельщиков отправлены на родину
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СМИ: Более 150 оставшихся в России без билетов и средств нигерийских болельщиков отправлены на родину 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Около 165 нигерийских болельщиков, оставшихся в Москве без билетов и средств к существованию, были отправлены на родину.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на координатора общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».
Отмечается, что в минувшей пятницы нигерийские болельщики жили в хостелах, которые оплачивало консульство страны, и вылетели на родину рейсом из московского аэропорта «Домодедово» ночью пятницы, 20 июля.
«И это ещё не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники. В понедельник мы будем ещё раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлёт», — добавил координатор.
Ранее сообщалось, что число пассажиров, перевезенных авиакомпаниями во время ЧМ-2018, в четыре раза превысило ожидаемое.
RT на русском: последние новости
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