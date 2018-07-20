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Свищев: «Как можно принять в олимпийскую семью, если нас оттуда никто не выгонял?»
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Свищев: «Как можно принять в олимпийскую семью, если нас оттуда никто не выгонял?» 

SPORT24.ru 1 час назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который выразил готовность вернуть в состав своей организации Олимпийский комитет России.
ОКР был дисквалифицирован в результате обвинений в организации государственной системы употребления допинга в России.
«Любое позитивное высказывание и движение в нашу сторону надо приветствовать. Но хочется спросить, как можно принять в олимпийскую семью, если нас оттуда никто не выгонял? Россия была, есть и будет в этой семье, без нас она неполноценная. Другое дело, что как в любой семье бывают ссоры, недопонимания, ругань. В данной ситуации были осложнения, где-то обоснованные, где-то нет. Поэтому никто нас ниоткуда не выгонял, а если не выгонял, то и принимать некуда.
Мы благодарны Баху за то, что он говорит о позитивных изменениях в наших отношениях, за то, что он выдержал это огромное давление, которое на него оказывалось, оказывается, и, я думаю, еще будет оказываться. Потому что в МОК задействованы глобальные спонсоры и корпорации, правительств многих стран, с которыми у нас есть сложности. Надо развивать наши отношения, снимать взаимные претензии и выходить на нормальный уровень партнерства», — приводит слова Свищева «Спорт-экспресс»:https://www.sport-express.ru.
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