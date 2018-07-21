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Гвардиола прокомментировал поражение от «Борусссии»
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Гвардиола прокомментировал поражение от «Борусссии» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Международного кубка чемпионов, передает Sport24.
"Сегодня мы впервые сыграли вместе, нам удалось сделать много хорошего. Мы тренировались всего одну неделю, но я очень доволен игрой ребят. Такие матчи помогают футболистам увидеть, как хорошо они могут играть", — сказал специалист.
Единственный мяч забил Марио Гетце на 28 минуте, реализовав пенальти.
В составе «горожан» сыграли два вратаря: Клаудио Браво и Джо Харт.
"У нас в распоряжении четыре вратаря. Сегодня мы решили использовать Клаудио Браво и Джо Харта. Заслуги Джо за 12 лет бесспорны, мы знаем его сильные стороны", — заключил Гвардиола.
Ранее дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Манчестер Сити» в контрольном матче.
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