Гвардиола прокомментировал поражение от «Борусссии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Международного кубка чемпионов, передает Sport24.

"Сегодня мы впервые сыграли вместе, нам удалось сделать много хорошего. Мы тренировались всего одну неделю, но я очень доволен игрой ребят. Такие матчи помогают футболистам увидеть, как хорошо они могут играть", — сказал специалист.

Единственный мяч забил Марио Гетце на 28 минуте, реализовав пенальти.

"У нас в распоряжении четыре вратаря. Сегодня мы решили использовать Клаудио Браво и Джо Харта. Заслуги Джо за 12 лет бесспорны, мы знаем его сильные стороны", — заключил Гвардиола.

Ранее дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Манчестер Сити» в контрольном матче.