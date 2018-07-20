​Гвардиола предоставит игровое время Харту в матче с «Боруссией» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с голкипером клуба Джо Хартом.
"Джо является нашим игроком, и мы обязательно найдем лучшее для него решение. Если же не получится, он останется у нас. Это настоящий профессионал, на тренировках создаётся ощущение, будто ему 18. В матче с «Боруссией» Дортмунд он будет играть", — приводит слова Гвардиолы ITV.
Харт вернулся в «Манчестер Сити» после аренды в «Вест Хэме» и полетел с клубом в предсезонный тур в США. «Манчестер Сити» сыграет в товарищеском матче с «Боруссией» из Дортмунда 21 июля. Матч начнётся в 04:05 по мск.