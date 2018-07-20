Ещё
​Гвардиола предоставит игровое время Харту в матче с «Боруссией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​Гвардиола предоставит игровое время Харту в матче с «Боруссией» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с голкипером клуба Джо Хартом.
"Джо является нашим игроком, и мы обязательно найдем лучшее для него решение. Если же не получится, он останется у нас. Это настоящий профессионал, на тренировках создаётся ощущение, будто ему 18. В матче с «Боруссией» Дортмунд он будет играть", — приводит слова Гвардиолы ITV.
Харт вернулся в «Манчестер Сити» после аренды в «Вест Хэме» и полетел с клубом в предсезонный тур в США. «Манчестер Сити» сыграет в товарищеском матче с «Боруссией» из Дортмунда 21 июля. Матч начнётся в 04:05 по мск.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Румменигге: "Хамес останется в "Баварии" Безлимитный московский "Спартак" ​Азар достиг личной договорённости с "Реалом"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»212
Фото кабинета Медведева удивило россиян174
«Газпрому» перекрывают трубу778
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане42
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке9
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение