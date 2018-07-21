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Себастьян Феттель завоевал свой первый поул в Хоккенхайме с 2010 года
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Себастьян Феттель завоевал свой первый поул в Хоккенхайме с 2010 года 

autosport.com.ru 2 часа назад
Лидер чемпионата мира Себастьян Феттель завоевал пятый поул в сезоне, юбилейный 55-й и первый в Хоккенхайме с 2010 года, выиграв квалификацию Гран При Германии.
Гонщик Ferrari был вторым в первом сегменте и только четвертым во втором, но в финальном уже по итогам первой попытки поднялся на первую строчку с новым рекордом Хоккенхаймринга 1.11,539. На второй серии кругов Валттери Боттас, который был вынужден в одиночку защищать честь Mercedes после поломки машины Льюиса Хэмитона в первом сегменте, ответил результатом 1.11,416. Но на своем финальном быстром круге Феттель улучшил время финна на всех трех секторах и под ликование трибун пересек черту с временем 1.11.212.
Боттас остался вторым, однако уступил обладателю поула 0,204 секунды и опередил на 0,131 секунды соотечественника Кими Райкконена.
Red Bull Racing, как и Mercedes, прошла в топ-10 одной машиной. Даниэль Риккардо, который в любом случае стартовал бы последним из-за замены двигателя, остался вместе с Хэмилтоном во втором сегменте. Напарник австралийца Макса Ферстаппен квалифицировался четвертым.
С третьей линии стартовой решетке в воскресенье будет стартовать команда Haas — Кевин Магнуссен показал пятое время, а Ромен Грожан стал шестым. Следом за двумя пилотами Haas квалифицировались напарники по Renault Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс, тогда как в сражении за девятое место Шарль Леклер опередил Серхио Переса.
Российский гонщик Сергей Сироткин после третьего в карьере выхода во второй сегмент показал высокое 12-е время.
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