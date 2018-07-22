Себастьян Феттель взял поул на Гран-при Германии, Сергей Сироткин стартует в гонке 12-м 

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам квалификации на этапе «Формулы-1» Гран-при Германии.
Со второго места на стартовой решетке гонку начнет представитель «Мерседеса» финн Вальттери Боттас. На третьей строчке оказался еще один финский гонщик итальянской команды Кими Райкконен.
Отметим, что Льюис Хэмилтон не сумел преодолеть барьер первого сегмента из-за технических проблем.
Россиянин из «Уильямса» Сергей Сироткин в третий раз за сезон сумел квалифицироваться во второй сегмент и начнет гонку с 12-го места. Его партнер по команде Лэнс Стролл — 19-й.