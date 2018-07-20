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В Узбекистане организуют производство дронов
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В Узбекистане организуют производство дронов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 20 июля /Синьхуа/ — «Геоинновационный центр» при Госкомитете Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайская компания «BShark Holdings Ltd» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».
Меморандум предусматривает совместную локализацию производства беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане, а также разработку совместных программ обучения, проведение семинаров, обмен специалистами, информацией и опытом в сфере развития беспилотных технологий. —0—
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