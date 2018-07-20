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В ЮВО хлебом с солью встретили иностранных участников конкурса «Инженерная формула»
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В ЮВО хлебом с солью встретили иностранных участников конкурса «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступят к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.
В Южном военном округе (ЮВО) на базе 187 Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск дислоцированном в Волгоградской области, прошла торжественная встреча команд-участниц военных инженеров прибывших из Китая, Пакистана и Беларуси для участия в Армейском международном конкурсе «Инженерная формула».
Иностранных коллег командование и личный состав учебного центра торжественно встретили по русским традициям. Волгоградские казаки угостили гостей хлебом с солью и продемонстрировали лихую удаль в песнях с танцами.
Старший преподаватель академии Сухопутных войск Китая старший полковник Хуан Чжень отметил радушие приема от российской стороны. «Лучшие инженеры НОАК приехали в Россию, чтобы показать свое умение, продемонстрировать навыки управления техникой и обменяться опытом. И мы настроены привезти победу домой», — сказал он.
После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступят к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.
Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится на полигоне «Волжский» 1 августа, финал и закрытие — 5 августа.
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