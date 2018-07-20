В ЮВО хлебом с солью встретили иностранных участников конкурса «Инженерная формула»

После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступят к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.

Пакистана и В Южном военном округе (ЮВО) на базе 187 Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск дислоцированном в Волгоградской области , прошла торжественная встреча команд-участниц военных инженеров прибывших из Китая Беларуси для участия в Армейском международном конкурсе «Инженерная формула».

Иностранных коллег командование и личный состав учебного центра торжественно встретили по русским традициям. Волгоградские казаки угостили гостей хлебом с солью и продемонстрировали лихую удаль в песнях с танцами.

Старший преподаватель академии Сухопутных войск Китая старший полковник Хуан Чжень отметил радушие приема от российской стороны. «Лучшие инженеры НОАК приехали в Россию , чтобы показать свое умение, продемонстрировать навыки управления техникой и обменяться опытом. И мы настроены привезти победу домой», — сказал он.

После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступят к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится на полигоне «Волжский» 1 августа, финал и закрытие — 5 августа.