На полигоне «Волжский» прошла жеребьевка перед международным конкурсом «Инженерная формула» 

Участники соревнований впервые будут выступать на российской технике.
В Южном военном округе (ЮВО), на полигоне «Волжский» под Волгоградом, прошла жеребьевка и передача инженерной техники участникам международного конкурса «Инженерная формула».
В этом году все команды будут соревноваться в равных условиях на российской инженерной технике. В конкурсе задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3.
Также, командам будут выданы дополнительный комплект имущества для производства обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.
Цвета, под которыми будут выступать команды, распределились следующим образом, под флагом фиолетового цвета команда из России, под красным команда из Китая, под белым команда из Пакистана, под зеленым команда из Беларуси и под синим флагом команда из Сербии.
До начала соревнований, инструктора межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ, проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации и вождению российской техники.
Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 1 августа, финальный заезд и закрытие — 5 августа.
Справочно:
В конкурсе «Инженерная формула», участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4000 м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — 8 человек.