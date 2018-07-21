На полигоне «Волжский» прошла жеребьевка перед международным конкурсом «Инженерная формула»

Участники соревнований впервые будут выступать на российской технике.

В Южном военном округе (ЮВО), на полигоне «Волжский» под Волгоградом , прошла жеребьевка и передача инженерной техники участникам международного конкурса «Инженерная формула».

В этом году все команды будут соревноваться в равных условиях на российской инженерной технике. В конкурсе задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3.

Также, командам будут выданы дополнительный комплект имущества для производства обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.

Цвета, под которыми будут выступать команды, распределились следующим образом, под флагом фиолетового цвета команда из России , под красным команда из Китая , под белым команда из Пакистана , под зеленым команда из Беларуси и под синим флагом команда из Сербии

До начала соревнований, инструктора межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ, проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации и вождению российской техники.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 1 августа, финальный заезд и закрытие — 5 августа.

Справочно:

В конкурсе «Инженерная формула», участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4000 м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — 8 человек.