Ещё
На полигоне «Волжский» прошла жеребьевка перед международным конкурсом «Инженерная формула»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигоне «Волжский» прошла жеребьевка перед международным конкурсом «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники соревнований впервые будут выступать на российской технике.
В Южном военном округе (ЮВО), на полигоне «Волжский» под Волгоградом, прошла жеребьевка и передача инженерной техники участникам международного конкурса «Инженерная формула».
В этом году все команды будут соревноваться в равных условиях на российской инженерной технике. В конкурсе задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3.
Также, командам будут выданы дополнительный комплект имущества для производства обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.
Цвета, под которыми будут выступать команды, распределились следующим образом, под флагом фиолетового цвета команда из России, под красным команда из Китая, под белым команда из Пакистана, под зеленым команда из Беларуси и под синим флагом команда из Сербии.
До начала соревнований, инструктора межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ, проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации и вождению российской техники.
Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 1 августа, финальный заезд и закрытие — 5 августа.
Справочно:
В конкурсе «Инженерная формула», участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4000 м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — 8 человек.
ТК «Звезда»: последние новости
В Рязань на конкурс «Авиадартс» прибыла делегация из Китая Брат пострадавшего Чарльза Роули раскрыл детали инцидента в Эймсбери Назван продлевающий жизнь продукт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев290
Максакова в короткой юбке вызвала фурор149
Фото кабинета Медведева удивило россиян406
На Украине испугались окончательного развала207
Умершему Задорнову припомнили измены жене9
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение