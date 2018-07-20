Пашинян провел первую пресс-конференцию на посту премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел для себя на новом посту встречу с журналистами, ранее он только проводил прямые эфиры в социальной сети. Пресс-конференция продлилась два с половиной часа, прозвучали десятки вопросов. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц

На пресс-конференцию главы правительства аккредитовались 60 журналистов из Еревана и регионов. Каждый из них мог задать только один вопрос. Большая часть была о борьбе с коррупцией и перспективах развития экономики.

«Наша задача создать инклюзивную экономическую систему с максимально равными условиями в бизнесе, с защитой инвестиций, с развитой инфраструктурой и без коррупции. Ее уровень превзошел самые смелые представления. Я уже заявлял, что борьба с коррупцией не прекратится, даже если на этом пути попадутся члены моей семьи», — подчеркнул он.

Пашинян выразил уверенность, что если искоренить коррупцию и вернуть в бюджет украденные деньги, их можно будет направить на повышение пенсий и зарплат. По его словам, чуть ли не каждый день в стране происходят разоблачения.

Для развития страны, отметил премьер, нужна и независимая судебная система, и поддержка малого и среднего бизнеса. Это и кадровые реформы в приоритете новой власти.

«Правительство намерено создать в стране кадровый банк, который откроет возможности лучшим кадрам, в том числе, из диаспоры. Это важный проект, мы его уже начали реализовывать. Необходимо вовлекать национальный потенциал в систему управления страной», — заметил премьер.

На внутриполитической арене страну ожидают внеочередные парламентские выборы. Никол Пашинян обозначил крайний срок — май следующего года. После голосования планируется сократить полномочия премьер-министра. Баланс сил должен быть у правительства и парламента, считает Пашинян. Во внешней политике резких изменений не будет.

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