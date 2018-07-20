Ещё
Пашинян провел первую пресс-конференцию на посту премьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян провел первую пресс-конференцию на посту премьера 

Мир24 1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел для себя на новом посту встречу с журналистами, ранее он только проводил прямые эфиры в социальной сети. Пресс-конференция продлилась два с половиной часа, прозвучали десятки вопросов. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц.
На пресс-конференцию главы правительства аккредитовались 60 журналистов из Еревана и регионов. Каждый из них мог задать только один вопрос. Большая часть была о борьбе с коррупцией и перспективах развития экономики.
«Наша задача создать инклюзивную экономическую систему с максимально равными условиями в бизнесе, с защитой инвестиций, с развитой инфраструктурой и без коррупции. Ее уровень превзошел самые смелые представления. Я уже заявлял, что борьба с коррупцией не прекратится, даже если на этом пути попадутся члены моей семьи», — подчеркнул он.
Пашинян выразил уверенность, что если искоренить коррупцию и вернуть в бюджет украденные деньги, их можно будет направить на повышение пенсий и зарплат. По его словам, чуть ли не каждый день в стране происходят разоблачения.
Для развития страны, отметил премьер, нужна и независимая судебная система, и поддержка малого и среднего бизнеса. Это и кадровые реформы в приоритете новой власти.
«Правительство намерено создать в стране кадровый банк, который откроет возможности лучшим кадрам, в том числе, из диаспоры. Это важный проект, мы его уже начали реализовывать. Необходимо вовлекать национальный потенциал в систему управления страной», — заметил премьер.
На внутриполитической арене страну ожидают внеочередные парламентские выборы. Никол Пашинян обозначил крайний срок — май следующего года. После голосования планируется сократить полномочия премьер-министра. Баланс сил должен быть у правительства и парламента, считает Пашинян. Во внешней политике резких изменений не будет.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
СМИ: задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена Путин высказал свое мнение по поводу закона о повышении пенсий В Ярославле сошли с рельсов цистерны с мазутом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»212
Фото кабинета Медведева удивило россиян174
«Газпрому» перекрывают трубу778
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане42
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке9
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение