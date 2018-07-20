Ещё
Что будет если вставить батарейку в розетку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что будет если вставить батарейку в розетку 

Trendymen 27 минут назад
Фото: Trendymen
Запрет на вилки и пальцы в розетку все помнят еще с детства. Но про батарейки речи не было: давайте посмотрим, что будет, если вставить работающий элемент питания в розетку.
Первое же подключение вышибло пробки по всему этажу. И это была обычная пальчиковая батарейка!
Аккумулятор от мобильного телефона зарядить напрямую тоже не выйдет. Автомат выбивает практически сразу.
Напоследок экспериментатор оставил самый мощный элемент питания. Рисковый парень: взгляните, что у него вышло и ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент сами.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян161
«Газпрому» перекрывают трубу565
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня65
Умерла Мария Спивак47
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение