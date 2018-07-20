Что будет если вставить батарейку в розетку

Запрет на вилки и пальцы в розетку все помнят еще с детства. Но про батарейки речи не было: давайте посмотрим, что будет, если вставить работающий элемент питания в розетку.

Первое же подключение вышибло пробки по всему этажу. И это была обычная пальчиковая батарейка!

Аккумулятор от мобильного телефона зарядить напрямую тоже не выйдет. Автомат выбивает практически сразу.

Напоследок экспериментатор оставил самый мощный элемент питания. Рисковый парень: взгляните, что у него вышло и ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент сами.