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Международный день шахмат встретили турниром
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Международный день шахмат встретили турниром 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
20 июля отмечается международный день шахмат. В этот день Центр занятости молодежи организовал в саду «Эрмитаж» шахматный турнир.
На него собралось более 30 любителей древней игры.
— Мы приглашали на праздник только с помощью социальных сетей, — рассказывает один из организаторов турнира Дина Стоянова.
На веранде расставили два десятка столов с шахматами и часами.
За одним из них расположились представители Центра занятости молодежи.
— Шахматы — умственная игра, и мы должны приучать молодежь к ней, — рассказывает заместитель директора Центра занятости молодежи города Москвы Андрей Фролов.
В 17:00 часов дается старт фестивалю и запускаются часы.
— Я в шахматы играю давно и не мог пройти такое событие, — рассказывает Григорий Яловенко. — Прекрасно, что такое событие проходит в одном из центральных парков и к игре могут приобщиться все желающие.
С ним за одним столом играет в партию красивая девушка, но она пока пришла за компанию.
— Я пока практически не умею играть и пришла только для того, чтобы получить мастер-класс, — делится Марина Артанова.
Что ж — это тоже прекрасно, что на одной площадке собрались как давнишние любители игры, так и новички.
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