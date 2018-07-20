Международный день шахмат встретили турниром

20 июля отмечается международный день шахмат. В этот день Центр занятости молодежи организовал в саду «Эрмитаж» шахматный турнир.

На него собралось более 30 любителей древней игры.

— Мы приглашали на праздник только с помощью социальных сетей, — рассказывает один из организаторов турнира Дина Стоянова.

На веранде расставили два десятка столов с шахматами и часами.

За одним из них расположились представители Центра занятости молодежи.

Андрей Фролов. — Шахматы — умственная игра, и мы должны приучать молодежь к ней, — рассказывает заместитель директора Центра занятости молодежи города Москвы

В 17:00 часов дается старт фестивалю и запускаются часы.

— Я в шахматы играю давно и не мог пройти такое событие, — рассказывает Григорий Яловенко. — Прекрасно, что такое событие проходит в одном из центральных парков и к игре могут приобщиться все желающие.

С ним за одним столом играет в партию красивая девушка, но она пока пришла за компанию.

— Я пока практически не умею играть и пришла только для того, чтобы получить мастер-класс, — делится Марина Артанова.

Что ж — это тоже прекрасно, что на одной площадке собрались как давнишние любители игры, так и новички.