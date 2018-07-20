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«На свое лицо смотрел?»: высказывание главы Росстата возмутило приморцев
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«На свое лицо смотрел?»: высказывание главы Росстата возмутило приморцев 

Primpress 29 минут назад
Фото: Primpress
Жители Приморья с резким негативом восприняли последнее заявление руководителя Росстата о «переедающих» россиянах, сообщает PRIMPRESS.
По словам Александра Суринова, россияне употребляют в пищу чрезмерно много мяса, а также сладостей, а вот рыбы, овощей и фруктов — наоборот, крайне мало.
«Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов, и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы. Большинство детей и взрослых чаще, чем раз в неделю, потребляли вареные колбасы и сосиски, что, по мнению наших коллег из Института питания, не является признаком здорового питания», — сообщил чиновник в интервью «Российской газете». ⠀
Новость опубликовали приморские инстаграм-паблики, где были оставлены сотни возмущенных комментариев. Жители Приморья резко не согласились с позицией главы Росстата и не понимают, откуда он взял такую статистику.
«Ему бы тоже не мешало поменьше есть сладкого и мяса, на свое лицо смотрел?»
«Да потому что цена на рыбу, будто бы ее на Луне ловят, а овощи и фрукты на Марсе собирают!»
«Судя по его лицу, он тоже себе ни в чем не отказывает!»
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