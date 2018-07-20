Власти Астрахани учтут критику депутатов гордумы в своей дальнейшей работе

АСТРАХАНЬ , 20 июля. / ТАСС /. Власти Астрахани в своей дальнейшей работе намерены учитывать конструктивную критику, прозвучавшую из уст депутатов городской думы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

Ранее парламентарии нашли недочеты в работе властей в части упорядочения торговли и уличной рекламы, а также рекомендовали включить в отчет главы администрации перед гордумой результаты антикоррупционной работы. В итоге 15 депутатов из 31 проголосовали за то, чтобы отчет, с которым выступил глава администрации, отклонить.

"Мы расцениваем прошедшее голосование как здоровую самокритику всей городской управленческой команды", — приводит пресс-служба слова главы администрации Олега Полумордвинова. В частности, он отметил, что инфраструктура города постоянно улучшается, а бюджетные обязательства, которые берут на себя власти в рамках выделенных средств, исполняются в полном объеме. Это, по словам главы администрации, «ни один из депутатов в процессе соответствующего голосования не поставил под сомнение».

Полумордвинов убежден, что за 12 депутатами, проголосовавшими за принятие отчета, и за четырьмя парламентариями, не принявшими однозначного решения, «стоят десятки тысяч астраханцев, которые не сомневаются в очевидности перемен».

Среди таковых он назвал реализацию 14 муниципальных программ, увеличение до 16,7% доли неналоговых доходов бюджета, ремонт 13 дорог, Кирикилинского моста и подходов к мосту через Волгу. Кроме того, в прошлом году в Астрахани капитально отремонтировали 11 образовательных учреждений, начали строить детский сад, ввели в эксплуатацию 29 объектов социального значения, возвели 24 многоквартирных дома.

В местной администрации также напомнили, что Астрахань вошла в список 40 городов страны, которые приняли участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды. Благодаря ей было благоустроено 11 дворов, объединяющих 38 многоэтажек, отремонтировано более 30 тыс. кв. метров дорожного покрытия, высажено свыше 250 деревьев, обустроены парковочные места, налажен полив, освещение, коммуникации, оборудованы детские, спортивные площадки и зоны отдыха.

Также в администрации уточнили, что устав города не содержит в себе нормы по утверждению или не утверждению отчета главы.