Четыре вестибюля столичной подземки закроют на выходные

Изменится режим работы станций «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» и «Орехово».

Вестибюли станций «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» будут закрыты с 22:00 пятницы, 20 июля, до утра понедельника, 23 июля в связи с ремонтом.

Для входа и выхода пассажиров закроется западный вестибюль «Рязанского проспекта» и южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». Уточняется, что вход и выход на станции будет осуществляться черед противоположные вестибюли.

Ремонт на станциях «Люблино», «Марьино» и «Орехово» будет продолжаться всю неделю, с 23 по 27 июля. Поэтому южные вестибюли будут закрываться раньше обычного, в 22:00.