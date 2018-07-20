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Четыре вестибюля столичной подземки закроют на выходные
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Четыре вестибюля столичной подземки закроют на выходные 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Изменится режим работы станций «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» и «Орехово».
Вестибюли станций «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» будут закрыты с 22:00 пятницы, 20 июля, до утра понедельника, 23 июля в связи с ремонтом.
Для входа и выхода пассажиров закроется западный вестибюль «Рязанского проспекта» и южные вестибюли станций «Люблино» и «Марьино». Уточняется, что вход и выход на станции будет осуществляться черед противоположные вестибюли.
Ремонт на станциях «Люблино», «Марьино» и «Орехово» будет продолжаться всю неделю, с 23 по 27 июля. Поэтому южные вестибюли будут закрываться раньше обычного, в 22:00.
Московский метрополитен принес извинения за доставленные неудобства и рекомендовал планировать маршрут заранее. С ограничениями работы станций и планом ремонта метрополитена можно ознакомиться на сайте в разделе «График ремонта», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Московского метрополитена.
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