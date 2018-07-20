МИД России назвал возможным решение по Косово только на условиях Белграда

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Решение проблемы Косово возможно исключительно на приемлемых для Белграда условиях, говорится в комментарии МИД РФ На сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что российско-сербские отношения носят характер стратегического партнерства, контакты между странами интенсивны. Ситуация вокруг Косово наряду с другими актуальными вопросами регулярно обсуждается на различных уровнях. "Выступаем решительно против искусственных сроков диалога между Белградом и Приштиной. Исходим из того, что решение косовской проблемы возможно исключительно на приемлемых для Сербии условиях", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД. Китай, Израиль, Иран, Испания, Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия Греция и ряд других государств.