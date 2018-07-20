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МИД России назвал возможным решение по Косово только на условиях Белграда
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МИД России назвал возможным решение по Косово только на условиях Белграда 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение проблемы Косово возможно исключительно на приемлемых для Белграда условиях, говорится в комментарии МИД РФ.
На сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что российско-сербские отношения носят характер стратегического партнерства, контакты между странами интенсивны. Ситуация вокруг Косово наряду с другими актуальными вопросами регулярно обсуждается на различных уровнях.
"Выступаем решительно против искусственных сроков диалога между Белградом и Приштиной. Исходим из того, что решение косовской проблемы возможно исключительно на приемлемых для Сербии условиях", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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