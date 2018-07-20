Молодые архитекторы Вологды помогут в обустройстве общественных зон города

Первая встреча инициативной группы «Крыло молодых архитекторов» с городскими властями прошла в Вологде. Творческая молодежь и представители Департамента градостроительства обсудили на площадке выставочного комплекса «Красный угол» проекты, которые могут быть реализованы совместно.

В инициативную группу вошли 15 студентов строительного факультета ВоГУ, а также молодые архитекторы. Многим из них уже довелось принимать участие в крупных городских проектах, в том числе «Активации». Так, Лев Анисимов — один из соавторов «Красного пляжа» — предложил создать на берегу реки Вологда новый проект. Молодые архитекторы готовы принять участие в проектировании.

«Мы ждем, что наши пожелания и представления о том, как должен развиваться город, будут приняты и применены на практике. Хотим плодотворного сотрудничества и диалога», — прокомментировал доцент кафедры Архитектуры и градостроительства ВоГУ, участник проекта «Активация» Лев Анисимов.

Обсудили и судьбу «Треугольного сада. Он переместился с ул. Ленина в Ковыринский парк. Для того чтобы объект гармонично вписался в новую среду, необходимо сделать его привязку к общественному пространству. Городские власти связались с автором арт-объекта Верой Смирновой и отправили ей фото местности. Привязку своего „детища“ к новой среде автор сделает до конца недели.

Напомним, с предложением организовать совместную работу начинающих архитекторов с городскими властями выступил Мэр Вологды Сергей Воропанов на встрече с талантливой молодежью города.

»Для молодых архитекторов важны практические занятия. Потому мы будем выносить на рассмотрение городские пространства. Их они будут разрабатывать, тренируя свои профессиональные навыки. Более успешные работы мы будем продвигать и в дальнейшем трудоустраивать молодых специалистов», — пояснил начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов

Вологда в результате совместной работы творческой молодежи с городскими властями получит новые интересные проекты в городской среде. Такую же цель преследует и корректировка Генерального плана областной столицы. Обновлением Генплана Вологды сейчас занимается институт «Гипрогор». Первоочередной задачей обновленного документа станет сохранение масштаба исторического центра. Большое внимание будет уделено вопросам благоустройства.

В дальнейшем молодые архитекторы внесут свой вклад в создание комфортной городской среды, спроектировав объекты малых архитектурных форм, скамейки, зоны отдыха и новые арт-объекты. Все идеи будут выноситься на обсуждение рабочей группы. Встречи запланированы на 17 часов первого четверга каждого месяца. Следующее собрание состоится 6 сентября в кабинете № 38 Департамента градостроительства на ул. Ленина, 2.