Бренд здоровой еды от бодибилдера стал спонсором Elements Pro Gaming

Бренд здоровой еды с доставкой на дом Level Kitchen стал партнером состава Elements Pro Gaming по LoL на время летнего сплита Континентальной Лиги. Мастер спорта по бодибилдингу Денис Гусев помог разработать меню и провел тренировку с игроками.

Во влоге с буткемпа EPG Гусев признался, что хотел бы сам стать киберспортсменом из-за больших призовых фондов и зрелищных турниров, и попробовал сыграть в League of Legends. Бодибилдер также дал несколько рекомендаций о правильном питании для геймеров: «В киберспорте, как и любом спорте, чтобы побеждать — нужно много тренироваться. Чтобы всегда оставаться в форме и не испытывать стресс, я рекомендую обратить особое внимание на режим дня: регулярный подъем в одно и то же время, бассейн и правильное разнообразное питание. Забудьте про газировку, жареную или жирную пищу. Ваша задача — держать тело в тонусе, развивать реакцию, сохранять концентрацию, оставаться спокойным и собранным. Ешьте часто, каждые три часа, но небольшими порциями. Мясо, бобовые, рыба, орехи, сухофрукты отлично впишутся в ваш ежедневный рацион». 4 июля производитель продуктов быстрого приготовления «Бизнес Меню» заключил договор с русскоязычной студией освещения турниров по League of Legends. Компания спонсирует проведение Rift Rivals, плей-офф LCL Open Cup 2018 и летнего сплита LCL, а также создание развлекательного контента. LCL Summer 2018 пройдет в августе-сентябре. Помимо EPG на турнире выступят еще семь команд из СНГ. Они разыграют 5 млн рублей и слот в предварительной стадии 2018 World Championship.