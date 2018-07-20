Боксер Алоян проведет бой против Тете в четвертьфинале WBSS

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Россиянин Михаил Алоян встретится с южноафриканцем Золани Тете в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Москве.

Алоян является обладателем титула интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. При этом Алоян продолжает свою любительскую карьеру.

Алоян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года, в его активе четыре победы и ни одного поражения, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг.

В активе Тете 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.