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Боксер Алоян проведет бой против Тете в четвертьфинале WBSS
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Боксер Алоян проведет бой против Тете в четвертьфинале WBSS 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян встретится с южноафриканцем Золани Тете в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Москве.
Алоян является обладателем титула интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. При этом Алоян продолжает свою любительскую карьеру.
Алоян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года, в его активе четыре победы и ни одного поражения, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг.
В активе Тете 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.
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