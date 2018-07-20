«Домик, не болей». Блогер Варламов презентовал собственный фонд

Как рассказал Илья Варламов , у проекта есть три основных направления работы. Первое — выдача целевых грантов «на сохранение, восстановление элементов, частей фасада или фасада целиком». Пока работа будет вестись с уже готовыми проектами, для реализации которых не хватает только денег. «В будущем мы планируем расширить это направление: будем помогать вести проекты, будем помогать с контактами, с реставраторами, будем помогать проекты готовить, чтобы потом на них уже можно было выделять гранты», — говорит Варламов.

Второе направление — юридическая помощь. Блогер отметил, что «в регионах, в деревнях люди просто не знают, как добиться постановки здания на защиту, чтобы просто не снесли, как судиться с мэрией, с застройщиком, которые хотят снести памятник культуры».

И последнее — информационная поддержка проектов. Фонд «будет стараться ликвидировать варварство» по отношению к историческим объектам с помощью привлечения внимания через социальные сети.

Один из членов команды «Внимания» заявил, что в планах фонда — собирать пожертвований по 500 тысяч рублей в месяц. Из них 100 тысяч будет уходить на административные нужды. Пока собрано около 53 тысяч рублей.

Также организаторы отметили, что на сайте фонда в разделе пожертвований акцент будет сделан не на разовые платежи, а на регулярную подписку. Крупным спонсорам будет предлагаться размещать рекламу. «Мы будем продавать рекламу в роликах, которые будут рассказывать о конкретных домах», — пояснил один из помощников Варламова.

У «Внимания» уже есть собственный сайт www.fondvnimanie.ru, где представлены шесть нуждающихся в поддержке исторических памятников.

Фото: Ксения Вирченко