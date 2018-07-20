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«Домик, не болей». Блогер Варламов презентовал собственный фонд
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«Домик, не болей». Блогер Варламов презентовал собственный фонд 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказал Илья Варламов, у проекта есть три основных направления работы. Первое — выдача целевых грантов «на сохранение, восстановление элементов, частей фасада или фасада целиком». Пока работа будет вестись с уже готовыми проектами, для реализации которых не хватает только денег. «В будущем мы планируем расширить это направление: будем помогать вести проекты, будем помогать с контактами, с реставраторами, будем помогать проекты готовить, чтобы потом на них уже можно было выделять гранты», — говорит Варламов.
Второе направление — юридическая помощь. Блогер отметил, что «в регионах, в деревнях люди просто не знают, как добиться постановки здания на защиту, чтобы просто не снесли, как судиться с мэрией, с застройщиком, которые хотят снести памятник культуры».
И последнее — информационная поддержка проектов. Фонд «будет стараться ликвидировать варварство» по отношению к историческим объектам с помощью привлечения внимания через социальные сети.
Один из членов команды «Внимания» заявил, что в планах фонда — собирать пожертвований по 500 тысяч рублей в месяц. Из них 100 тысяч будет уходить на административные нужды. Пока собрано около 53 тысяч рублей.
Также организаторы отметили, что на сайте фонда в разделе пожертвований акцент будет сделан не на разовые платежи, а на регулярную подписку. Крупным спонсорам будет предлагаться размещать рекламу. «Мы будем продавать рекламу в роликах, которые будут рассказывать о конкретных домах», — пояснил один из помощников Варламова.
У «Внимания» уже есть собственный сайт www.fondvnimanie.ru, где представлены шесть нуждающихся в поддержке исторических памятников.
Фото: Ксения Вирченко
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