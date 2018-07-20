Ещё
Страны СНГ объединят усилия в борьбе с киберпреступностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны СНГ объединят усилия в борьбе с киберпреступностью 

Мир24 35 минут назад
В Баку сегодня прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ. На встрече подписали соглашение, которое позволит правоохранителям обмениваться данными о транспортных средствах и находить угнанные автомобили, передает телеканал «МИР 24». Министры обсуждали создание и еще одной информационной системы. Она позволит оперативно обмениваться информацией о террористах, которые участвуют в боевых действиях на территории третьих стран. Кроме того, главы МВД договорились объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. Для этого в России планируется отрыть дополнительное учебное заведение, где будут готовить сотрудников для органов внутренних дел стран Содружества.
«У нас для этого есть научная технологическая база. И соответственно они приезжали и работали в этом направлении. Область борьбы с киберпреступностью, она не может регулироваться одной из стран. В одной стране преступление планируется, в другой проводятся какие-то махинации, а в третей получают преступный доход. Поэтому только сообща и совместными усилиями можно победить это зло», — заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Глава российского МВД Владимир Колокольцев также отметил, что за последний год в стране раскрываемость преступлений в сфере высоких технологий увеличилась в два раза.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Ярославле сошли с рельсов цистерны с мазутом Казанская икона Божьей Матери: о чем ей молятся и кому она помогает Путин высказал свое мнение по поводу закона о повышении пенсий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян161
«Газпрому» перекрывают трубу565
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня65
Умерла Мария Спивак47
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение