Страны СНГ объединят усилия в борьбе с киберпреступностью

Баку сегодня прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ. На встрече подписали соглашение, которое позволит правоохранителям обмениваться данными о транспортных средствах и находить угнанные автомобили, передает телеканал «МИР 24». Министры обсуждали создание и еще одной информационной системы. Она позволит оперативно обмениваться информацией о террористах, которые участвуют в боевых действиях на территории третьих стран. Кроме того, главы МВД договорились объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. Для этого в России планируется отрыть дополнительное учебное заведение, где будут готовить сотрудников для органов внутренних дел стран Содружества.

«У нас для этого есть научная технологическая база. И соответственно они приезжали и работали в этом направлении. Область борьбы с киберпреступностью, она не может регулироваться одной из стран. В одной стране преступление планируется, в другой проводятся какие-то махинации, а в третей получают преступный доход. Поэтому только сообща и совместными усилиями можно победить это зло», — заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Глава российского МВД Владимир Колокольцев также отметил, что за последний год в стране раскрываемость преступлений в сфере высоких технологий увеличилась в два раза.

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