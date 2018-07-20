«Не могу не думать о политике»: Макаревич уехал в Латвию

На Рижском взморье продолжается фестиваль " Лайма . Рандеву. Юрмала ". Хозяйке фестиваля удалось собрать все сливки шоу-бизнеса. Корреспондент Dni.Ru находится за кулисами зала «Дзинтари».

России услышать Андрея Макаревича сегодня почти нереально — его записали чуть ли не в пятую колонну, поэтому концерты отменяются, срываются.

Но Лайма Вайкуле всегда подчеркивает: ее фестиваль вне политики. Лайме не важны политические пристрастия артистов, их гражданская позиция и публичные высказывания. Единственные критерии, по которым Вайкуле отбирает звезд — талант и способность петь вживую. А Макаревич — фигура на сцене культовая, олицетворяющая собой эпоху. Его песни давно вошли в «золотой фонд» музыки.

"Мы знакомы с Вайкуле с 80-го года, когда с «Машиной времени» приехали в Ригу на концерт и пришли в знаменитый бар «Юрас Перле» в Юрмале. Лайма показывала там невероятный класс! А теперь она мне позвонила, позвала приехать на фестиваль, и я согласился, не раздумывая, — рассказал музыкант Dni.Ru — Я никогда не пел с ней дуэтом, а тут такая возможность. К тому же давно хотелось исполнить всем известные песни в новой джазовой пульсации. Хотя, признаюсь, совсем не думать о политике у меня все равно до конца не получается".

Зрители аплодировали песня «Либо это, либо то», «Паузы» и «Не стоит прогибаться…», а коллеги-музыканты цокали завистливо языками от вида гитары музыканта. «Ее для меня в Израиле сделали», — похвастался Макаревич.

Рассказал он и о том, что следит за творчеством своего сына Ивана. «Старческие слезы радости наворачиваются, когда вижу его на экране. Но советы ему не даю — он не просит, а я не лезу», — признался музыкант.