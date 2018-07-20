Главные символы русского народа

Главная функция государственного символа — выражать главную идею государства, его формулу, его ДНК. Основоположник традиционализма Рене Генон считал, что символы могут действовать сами по себе, независимо от нашего сознания. У русских таких символа четыре.

Первое официально задокументированное свидетельство появления святого Георгия в качестве государственного символа относится к 1497 году. Тогда всадник-змееборец появился на лицевой стороне печати Иоанна III. Надо сказать, что копейщика на печати идентифицировали как святого Георгия только спустя несколько веков — никаких же современных указаний в эпоху Иоанна III, что это именно Георгий Победоносец, не найдено.

Многие историки высказывают сомнения, что на печати московского государя 1497 года изображен именно святой Георгий.

Так, ряд исследователей утверждают, что, вероятней всего, всадник c печати является архистратигом Михаилом, который со времен Ивана Калиты был покровителем московских князей.

Иконографический сюжет «Архангел Михаил, грозных сил воевода», где архистратиг верхом на копье попирает дьявола, появился в Русской православной традиции только в конце XVI века.

До этого на Руси архангел изображался пешим с мечом или копьем в руке. Кроме того, согласно канону, архистратиг изображался с крыльями и с нимбом (кстати, как и св. Георгий), но на печати великого князя эти атрибуты отсутствуют.

Использование образа всадника, поражающего змея, не было чистым новаторством Иоанна III. Так, этот образ использовал князь Московский Василий Темный, отец Иоанна, в первой половине XV века. [С-BLOCK]

Правда, князь чеканил копейщика на московских монетах, на княжеской же печати представал всадник с соколом на плече. Изображение копейщика на монетах также ничем не указывает, что он святой.

Более того, если на одной стороне монеты сюжет соответствует истории Георгия Победоносца, поражающего змея копьем, то на обратной стороне мы видим уже всадника, замахнувшегося на змея мечом, что не соответствует иконографическому канону.

Кто же тогда этот всадник, если ни святой Георгий, ни архангел Михаил? Ряд историков настаивает, что это и есть сам князь. Как в случае с монетами Василия Темного, так и в случае с печатью Иоанна III. [С-BLOCK]

После смерти Иоанна III символ всадника-змееносца использовали Василий III, Иоанн IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов , Лжедмитрий, Василий Шуйский , Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Петр I, но ни у кого их этих монархов копейщик не фигурировал в документах как Георгий Победоносец.

Как русские цари «персонифицировали» один из главных образов своей власти, для нас так и останется загадкой. Лишь в 1730 году, при утверждении 88 гербов русских городов, безымянный змееборец получил имя святого Георгия

Двуглавый орел

Впервые в качестве геральдического символа России (тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 1497 году при Иоанне III. Тогда орел украсил Большую Государственную печать.

Откуда же «прилетел» двуглавый орел на государственную геральдику России?

Большинство историков объясняют его появление на Руси браком Иоанна III с византийской принцессой Софией Палеолог, которая и принесла этот геральдический знак в качестве «приданого».

Москва нуждалась в серьезных идеологических смыслах (сегодня это называют брендом) для международного признания.

Двуглавый орел давал московским князьям возможность создать более цивилизованное позиционирование на международной арене, продемонстрировав западному сообществу блестящую «генеалогию» — преемство власти из Рима и Византии. Впоследствии при царе Василии III это разовьется в серьезную религиозно-политическую концепцию «Москва — Третий Рим».

Существует также версия, что двуглавый орел пришел на Русь не из Византии, а от Гамсбургов, использовавших этот символ за полвека до появления фантастического пернатого на госпечати Ивана III.

К слову, византийцы никогда не использовали этот орнитологический символ на государственных печатях (в отличие от императоров Священной Римской империи). Кроме того, неизвестно почему, но орёл в качестве «приданого» появился в государственной печати почти через 20 лет после женитьбы Иоанна III и Софьи Палеолог.

Ещё одна версия появления двуглавого орла — от монголо-татар. Золотая Орда какое-то время чеканила монеты с изображение двуглавого орла. Разумеется, Иоанн III держал в руках «татарскую валюту».

В пору его царствования Золотая Орда переживала период распада, пока в 1483 году еще не прекратила своего существования.

Возможно, Великий Московский князь хотел разыграть карту преемства некогда могущественного государства, почему и поставил на печать символ, знакомый другим «татарским ханствам», образовавшимся после распада Орды.

Есть и ещё одна версия — алхимическая. У алхимиков двуглавый орел символизировал Философский камень, а также сам процесс его получения, который называется Magnum Opus, или «Великое Делание». Так как при дворе Иоанна III было много иностранцев, то, вероятно, кто-то из них практиковал алхимические опыты. Например, лекари, аптекари, которые, как известно, поголовно в те времена были увлечены получением Философского камня. От них и мог московский государь перенять «волшебный символ» в качестве личной печати.

Надо сказать, что в конце XV века использование двуглавого орла было модным трендом в Старом Свете. Возможно, Иоанн III, «подглядев» орнитологический знак в качестве печати в каком-нибудь иноземном договоре, решил последовать тенденции.

Пятиконечная звезда

Пятиконечная звезда также пришла в Россию из-за рубежа. В конце XVIII — начале XIX века во французской армии появились пятиконечные звёздочки на эполетах и головных уборах офицеров и генералов, которые определяли их чин. Эта традиция восходила ко временам Древнего Рима, где пятиконечная звезда являлась символом бога войны — Марса — и обозначала лилию, из которой он родился.

В 1827 году российский император Николай I перенял французский опыт и ввел звёзды на эполетах офицеров и генералов русской армии.

Речь идёт о золотых кованых звёздах. 27 лет спустя, в 1854 году, император ввел в русской армии погоны, а также шитые звёзды на них.

После Февральской революции царские знаки различия в армии были отменены. 21 апреля 1917 года приказом по флоту и морскому ведомству № 150 военного и морского министра Временного правительства Александра Гучкова погоны были заменены нарукавными знаками различия, и была введена новая кокарда. На ней пятиконечная звезда была размещена над розеткой с якорем.

Как всякий геральдический символ, армейская красная звезда имела своё толкование. В первые годы существования РККА под ней подразумевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов Земли: пять концов звезды — пять материков планеты.

Красный цвет — цвет пролетарской революции, он должен был объединить все пять континентов единой целью и единым началом.

В более поздний период красная звезда трактовалась как символ воинов, стоящих на страже мирного труда, защищающих трудящихся от голода, войны, нищеты и рабства.

Почему символом советской власти стала именно пятиконечная звезда доподлинно неизвестно, но известно то, что лоббировал этот символ Лев Троцкий . При официальном утверждении пятиконечной звезды приказом Наркомвоена Республики № 321 от 7 мая 1918 года она получила наименование «марсова звезда с плугом и молотом». [С-BLOCK]

В приказе также значилось, что этот знак «есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии».

Серьёзно увлекавшийся эзотерикой, Лев Троцкий знал, что звезда, пентаграмма, обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов.

Символом нового государства вполне могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века.

Свастика была изображена на «керенках», свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, но почти единоличным решением Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века ещё покажет, что «звезда» сильнее «свастики»… Звёзды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов.

Серп и молот

Серп и молот — самый известный символ Советского Союза. По отдельности и серп и молот использовались в геральдике задолго до рождения СССР. Молот был одним из гланвых симовлов рабочего движения в Европе ещё в середине XIX века, позже его позаимствовали русские революционеры.

Серп ещё до революции был изображен на гербах многих городов как одно из главных сельскохозяйственных орудий.

Автором серпа и молота как единого символа стал художник Евгений Камзолкин. Он работал над созданием плаката к празднованию Дня солидарности трудящихся в 1918 году. Мысль к художнику пришла спонтанно. Момент создания символа был так описан Сергеем Герасимовым , автором знаменитого полотна «Мать партизана»:

«Стоящий рядом со мной Евгений Камзолкин, задумавшись, сказал:

— А что если попробовать такую символику? — При этом он стал ходить по холсту. — Вот так изобразить серп — это будет крестьянство, а внутри молот — это будет рабочий класс. [С-BLOCK]

Серп и молот в тот же день послали из Замоскворечья в Моссовет, и там отвергли все другие эскизы: молот с наковальней, плуг с мечом, коса с гаечным ключом.