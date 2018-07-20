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Промес подарил футболку девочке, которая рисовала для него плакат
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Промес подарил футболку девочке, которая рисовала для него плакат 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после товарищеского матча с «Трабзонспором» (4:1) рассказал, что подарил свою футболку девочке Даше, которая нарисовала для него плакат. Во встрече с турецким клубом голландский футболист забил два гола.
«Я подарил футболку девочке, которая рисовала плакат для меня. Она счастлива, я счастлив тоже. Хорошее ли настроение после двух голов? У меня всегда хорошее настроение», — сказал Промес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Ивана Карпова.
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