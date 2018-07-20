Экипажи дальних бомбардировщиков ВВС Китая прилетели в Рязанскую область

Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 29 июля по 11 августа.

Иностранные команды, участвующие в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», приступили к перебазированию авиационной техники на аэродром Дягилево в Рязанской области.

В настоящий момент экипажи дальних бомбардировщиков Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС Народно-освободительной армии Китая , а также штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8, Ми-24 ВВС Республики Беларусь прибыли в Рязанскую область.

До конца недели к месту проведения конкурса «Авиадартс-2018» прибудут экипажи истребителей J-10 ВВС НОАК, а также истребителей Су-30 и вертолетов Ми-35, Ми-171 ВВС Республики Казахстан

Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 29 июля по 11 августа.