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Экипажи дальних бомбардировщиков ВВС Китая прилетели в Рязанскую область
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Экипажи дальних бомбардировщиков ВВС Китая прилетели в Рязанскую область 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 29 июля по 11 августа.
Иностранные команды, участвующие в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», приступили к перебазированию авиационной техники на аэродром Дягилево в Рязанской области.
В настоящий момент экипажи дальних бомбардировщиков Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8, Ми-24 ВВС Республики Беларусь прибыли в Рязанскую область.
До конца недели к месту проведения конкурса «Авиадартс-2018» прибудут экипажи истребителей J-10 ВВС НОАК, а также истребителей Су-30 и вертолетов Ми-35, Ми-171 ВВС Республики Казахстан.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 29 июля по 11 августа.
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