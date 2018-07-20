Штраф до 500 тыс. рублей может грозить ВСК за использование в рекламе символики ЧМ-2018

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Страховая компания ВСК может быть оштрафована на сумму до 500 тыс. рублей за незаконное использование символики чемпионата мира по футболу в рекламе своего мобильного приложения, сообщается в пятницу на сайте Московского УФАС.

"В случае если нарушение будет доказано, ВСК может получить штраф в соответствии со статьей 14.33 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", — говорится в сообщении ведомства. Как пояснили в пресс-службе, страховщик в день начала чемпионата (15 июня — прим. ТАСС) разместил рекламный ролик, который потом транслировался в YouTube и на сайтах-партнерах, а также в социальных сетях.

Страховая компания предложила подписчикам и зрителям поучаствовать в конкурсе и сделать прогноз результата матча Россия-Испания. В публикации ВСК разместила официальный логотип FIFA и предложила своим клиентам скидку в размере 25% на покупку услуг через мобильное приложение.

В ВСК ситуацию комментировать отказались.

Согласно пунктам 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 Закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, запрещается осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление о FIFA и (или) мероприятиях посредством использования символики спортивных соревнований и иным образом, без разрешения FIFA.

Как сообщается на сайте УФАС, рассмотрение дела состоится 26 июля.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля.