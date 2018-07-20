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Александр Хацкевич — о Виде и Вукоевиче, проскандировавших «Слава Украине»: " Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю"
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Александр Хацкевич — о Виде и Вукоевиче, проскандировавших «Слава Украине»: " Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю" 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Главный тренер киевского «Динамо» Александ Хацкевич высказал свое мнение насчет защитника команды Домагоя Виды, проскандировавшего вместе с Огненом Вукоевичем в составе сборной Хорватии «Слава Украине» после четвертьфинала ЧМ-2018 с Россией (2:2, пенальти — 4:3).
— Вернулся ли в Киев Вукоевич: Как в «Динамо» восприняли ситуацию после их с Видой слов «Слава Украине»? — Огнен продолжает работать в селекционном отделе клуба, ему не обязательно быть в Киеве. Сейчас у него отпуск. Что касается их слов… Можно было сказать «Вперед, Испания». или «Вперед, Беларусь». Ничего страшного в этом нет. Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю. Только кому это было выгодно перевести в политическое русло. Думаю, что они не сделали ничего криминального.
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