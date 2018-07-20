Главный тренер киевского «Динамо» Александ Хацкевич высказал свое мнение насчет защитника команды Домагоя Виды, проскандировавшего вместе с Огненом Вукоевичем в составе сборной Хорватии «Слава Украине» после четвертьфинала ЧМ-2018 с Россией (2:2, пенальти — 4:3).
— Вернулся ли в Киев Вукоевич: Как в «Динамо» восприняли ситуацию после их с Видой слов «Слава Украине»? — Огнен продолжает работать в селекционном отделе клуба, ему не обязательно быть в Киеве. Сейчас у него отпуск. Что касается их слов… Можно было сказать «Вперед, Испания». или «Вперед, Беларусь». Ничего страшного в этом нет. Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю. Только кому это было выгодно перевести в политическое русло. Думаю, что они не сделали ничего криминального.