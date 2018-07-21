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Памятник первому челябинскому трактору установили в Якутске
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Памятник первому челябинскому трактору установили в Якутске 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Республике Саха установили памятник челябинскому трактору, которому более 80 лет. Машину нашли случайно на острове Еловский Олекминского района. Якутские коммунальщики восстановили технику и в честь юбилея своей компании установили ее как подарок горожанам.
Рядом с памятником установлена доска, рассказывающая о подвиге советских машин. В 1936 году на реке Лена во льдах застряли суда, которые должны были доставить в Якутск продовольствие и топливо. Тогда-то челябинские тракторы и перевезли 115-тонный груз. В минус 50 они прошли по тайге 1700 километров. Эту 16-дневную экспедицию назвали «Снежный поход».
— Якутяне должны знать, что благодаря этим машинам, на которых в довоенное время доставили продукты и горючее, и помогающим населению в послевоенное время на сельхозполях, сотни людей были спасены от холода и голода, — рассказал гендиректор государственного унитарного предприятия «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» Виктор Омуков.
В свою очередь представители Челябинского тракторного завода отметили, что в Якутии до сих пор эксплуатируется техника, произведенная на Южном Урале.
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