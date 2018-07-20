Федун пригласил Карреру в ресторан после победы над «Трабзонспором»

Сегодня, 20 июля, московский «Спартак» провёл товарищеский матч с турецким клубом «Трабзонспор». Встреча состоялась в Австрии на стадионе «Линд — Филлах» и завершилась крупной победой красно-белых со счётом 4:1.

После предложения поужинать Каррера отметил, что одет в спортивный костюм, но Федун успокоил тренера, заявив, что в этом нет ничего страшного.

Видео доступно на странице Ивана Карпова в «Твиттере».

21 июля «Спартак» проведёт товарищескую встречу с израильским клубом «Ашдод».