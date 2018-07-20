Федун пригласил Карреру в ресторан после победы над «Трабзонспором» 

Сегодня, 20 июля, московский «Спартак» провёл товарищеский матч с турецким клубом «Трабзонспор». Встреча состоялась в Австрии на стадионе «Линд — Филлах» и завершилась крупной победой красно-белых со счётом 4:1.
После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пригласил главного тренера команды Массимо Карреру в ресторан, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
После предложения поужинать Каррера отметил, что одет в спортивный костюм, но Федун успокоил тренера, заявив, что в этом нет ничего страшного.
Видео доступно на странице Ивана Карпова в «Твиттере».
21 июля «Спартак» проведёт товарищескую встречу с израильским клубом «Ашдод».