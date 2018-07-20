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Сезон муссонов по-русски: Москва превратилась в субтропики
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Сезон муссонов по-русски: Москва превратилась в субтропики 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В гидрометцентре России рассказали «Звезде», когда закончатся ливни и стоит ли ждать жаркой сухой погоды в ближайшее время.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал «Звезде» не торопиться, убирать зонт на полку. Поскольку сейчас в центре европейской России сложилась устойчивая синоптическая ситуация, которая предрасполагает к неустойчивой погоде.
«Ночная температура высокая +18, +20 градусов. Это по настоящему южные ночи. В ближайшие дни дневные температуры составят от 24 до 27 градусов тепла. Такой температурный фон на 2-3 градуса выше многолетних значений. — поясняет Роман Вильфанд. — В целом очень тепло, но неустойчивость в атмосфере предрасполагает к процессам облакообразования, осадкам разной интенсивности и грозам. Кстати грозы при такой ситуации гремят крайне редко и это настораживает синоптиков. А ветер, даже без грозовой деятельности, усиливается до 13-15 метров в секунду».
Сложившаяся ситуация, считают в Гидрометцентре, очень близка к осенней субтропической погоде, когда тепло и влажно. В субботу можно будет немного выдохнуть, поскольку непрекращающихся дождей не предвидится. А вот в воскресенье, понедельник и вторник пройдут ливни. Жаркая погоду прогнозируют с середины следующей недели. Ожидаемая температура от +25 до +29 градусов. Интенсивность осадков меньше, но оставлять наш регион дожди не торопятся.
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