Помпео рассказал о незаконной контрабанде нефтепродуктов в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР занимается незаконной контрабандой нефтепродуктов и угля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, объемы нефтепродуктов, которые поступают в КНДР незаконным путем, превышают установленные ООН лимиты.

Он также добавил, что это происходит из-за перекачки нефтепродуктов с одного судна на другое.

Помпео подчеркнул, что Северная Корея занимается и незаконной контрабандой угля.

Ранее сообщалось, что Россия Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки.

Как отмечалось, Россия и Китай запросили больше времени для рассмотрения запроса США в ООН.