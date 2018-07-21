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Помпео рассказал о незаконной контрабанде нефтепродуктов в КНДР
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Помпео рассказал о незаконной контрабанде нефтепродуктов в КНДР 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР занимается незаконной контрабандой нефтепродуктов и угля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, объемы нефтепродуктов, которые поступают в КНДР незаконным путем, превышают установленные ООН лимиты.
Он также добавил, что это происходит из-за перекачки нефтепродуктов с одного судна на другое.
Помпео подчеркнул, что Северная Корея занимается и незаконной контрабандой угля.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки.
Как отмечалось, Россия и Китай запросили больше времени для рассмотрения запроса США в ООН.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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