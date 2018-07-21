«Эвертон» может приобрести у «Уотфорда» Ришарлисона за € 56 млн 

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон может стать игроком «Эвертона», сообщает Sky Sports.
Сообщается, что «ириски» уже начали обсуждать возможный трансфер 21-летнего бразильца с представителями «Уотфорда». В Sky Sports отмечают, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Сумма сделки может составить около € 56 млн Напомним, Ришарлисон перешел в «Уотфорд» прошлым летом из бразильского «Флуминесе». Сумма трансфера составила примерно € 14,5 млн В прошлом сезоне Бразилец сыграл в 38 матчах чемпионата Англии, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.