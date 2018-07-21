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«Эвертон» может приобрести у «Уотфорда» Ришарлисона за € 56 млн
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«Эвертон» может приобрести у «Уотфорда» Ришарлисона за € 56 млн 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон может стать игроком «Эвертона», сообщает Sky Sports.
Сообщается, что «ириски» уже начали обсуждать возможный трансфер 21-летнего бразильца с представителями «Уотфорда». В Sky Sports отмечают, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Сумма сделки может составить около € 56 млн  Напомним, Ришарлисон перешел в «Уотфорд» прошлым летом из бразильского «Флуминесе». Сумма трансфера составила примерно € 14,5 млн В прошлом сезоне Бразилец сыграл в 38 матчах чемпионата Англии, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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